Йошкар-Ола, 3 июня, 2022, 22:55 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 3 июня выздоровели с начала пандемии 43 473 жителя республики, за последние сутки не был выписан ни один человек после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 629 случаев заражения коронавирусом, из них три — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за сутки выписаны семь человек, в ковид-центры госпитализированы пятеро пациентов. Всего лечение получают 45 граждан, у всех диагностирована пневмония, в том числе шестеро имеют положительный тест на коронавирус.