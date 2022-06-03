Париж, 3 июня, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Как сообщает французское издание Le Parisien, 55-летний наставник «Ниццы» Кристоф Гальтье может сменить аргентинского специалиста Маурицио Почеттино на посту главного тренера «Пари Сен-Жермен».

Mithcell Sauvare Маурицио Почеттино

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» достиг соглашения с Луишем Кампушем на должность нового спортивного директора клуба. Ранее Гальтье и Камуш работали в «Лилле».

Под руководством Гальтье «Ницца», одержав двадцать побед, потерпев одиннадцать поражений и набрав 66 очков, заняла пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1 2021/22. Разница мячей составила 52-36.