Братислава, , 22:56 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 3 июня принял участие в работе Братиславского форума.

Альбин Курти Vetevendosje.org

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что от переговоров с Сербией Косово нужна нормализация отношений и взаимное признание.

Однако Курти выразил убежденность в том, что граждан Косово больше оскорбляет то, что Сербия не признает совершенные в Косово военные преступления, чем непризнание косовского государства.

Альбин Курти «В процессе диалога с Сербией, проходящего под эгидой Брюсселя, мы придерживаемся конструктивного и креативного подхода. Нам нужен принципиальный диалог равных сторон и юридически обязательное соглашение о нормализации отношений, основанное на взаимном признании. К сожалению, в Сербии говорят, что никогда не признают и, помимо того, не признают совершенные в прошлом преступления. Честно говоря, второе оскорбляет нас больше, чем первое».

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