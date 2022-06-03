Братислава, 3 июня, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 3 июня принял участие в работе Братиславского форума.

Vetevendosje.org Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что от переговоров с Сербией Косово нужна нормализация отношений и взаимное признание.

Однако Курти выразил убежденность в том, что граждан Косово больше оскорбляет то, что Сербия не признает совершенные в Косово военные преступления, чем непризнание косовского государства.