Рим, , 22:47 — REGNUM «Импровизации» лидера итальянской «Лиги» Маттео Сальвини наносят ущерб Италии и играют на руку президенту России, заявил 3 июня лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

Энрико Летта UK in Italy

Если власти России увидят «разделения» на Западе, то продолжат свои нынешние действия, полагает Летта.

Как сообщалось ранее, Сальвини намеревался в начале июня 2022 года посетить Москву ит предложить план перемирия, в соответствие с которым встреча представителей Москвы и Киева должна пройти в Ватикане, а Италия — стать одним из посредников. С коллегами по правящей коалиции (в том числе с либералами) лидер «Лиги» эти планы публично не согласовывал. После огласки поездка была отложена, однако Сальвини отмечает, что не отказался от своих планов и считает себя правым — Италия, по его мнению, экономически заинтересована в перемирии на Украине.

Власти Италии в феврале-мае 2022 года переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.

В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, все чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия. Это соответствует общественным настроениям — согласно соцопросам, жители Италии выступают против продолжения поставок оружия в Киев и против прямого участия в военном конфликте. Премьер-министр Марио Драги считает, что нужно продолжать поставки, но одновременно с этим «вести диалог с Москвой».