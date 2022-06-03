Либералы Италии призвали Сальвини сплотиться и не импровизировать
Рим, 3 июня, 2022, 22:47 — ИА Регнум. «Импровизации» лидера итальянской «Лиги» Маттео Сальвини наносят ущерб Италии и играют на руку президенту России, заявил 3 июня лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.
Если власти России увидят «разделения» на Западе, то продолжат свои нынешние действия, полагает Летта.
Как сообщалось ранее, Сальвини намеревался в начале июня 2022 года посетить Москву ит предложить план перемирия, в соответствие с которым встреча представителей Москвы и Киева должна пройти в Ватикане, а Италия — стать одним из посредников. С коллегами по правящей коалиции (в том числе с либералами) лидер «Лиги» эти планы публично не согласовывал. После огласки поездка была отложена, однако Сальвини отмечает, что не отказался от своих планов и считает себя правым — Италия, по его мнению, экономически заинтересована в перемирии на Украине.
ВластиИталии в феврале-мае 2022 годапереправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.
В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, все чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия. Это соответствует общественным настроениям — согласно соцопросам, жители Италии выступают против продолжения поставок оружия в Киев и против прямого участия в военном конфликте. Премьер-министр Марио Драги считает, что нужно продолжать поставки, но одновременно с этим «вести диалог с Москвой».