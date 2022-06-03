Лондон, 3 июня, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть растут на фоне решения стран группы ОПЕК+ о наращивании добычи в ближайшие месяцы. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 3 июня.

Schmucki Нефть

По состоянию на 22:25 мск на Лондонской бирже ICE цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в августе выросла на 3,1% и превысила $121 за баррель впервые с 24 марта.

Тем временем стоимость июльских фьючерсов на нефть WTI (West Texas Intermediate) поднялась на 2,9%, превысив $120 за баррель впервые с 9 марта.

Напомним, страны ОПЕК+ по итогам заседания 2 июня приняли решение об увеличении добычи нефти в июле и августе по 648 тысяч баррелей в сутки вместо планировавшихся 432 тысяч баррелей, объяснив это необходимостью обеспечения растущего спроса на нефть в мире.