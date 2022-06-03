Рим, 3 июня, 2022, 22:44 — ИА Регнум. 21-летний бразильский центральный полузащитник Маркос Антонио, выступающий за донецкий «Шахтер», в ближайшее время перейдет в римский «Лацио». Как сообщает журналист Фабрицио Романо, стороны согласовали трансфер хавбэка за 10 миллионов евро.

ФК «Лацио»

По информации источника, 21-летний бразилец пройдет медицинское обследование и заключит с итальянским клубом долгосрочный контракт.

В прошедшем сезоне Маркос Антонио принял участие в 27-ми матчах за «Шахтер» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

«Шахтер» выкупил Маркоса Антонио у «Эшторила» 19 февраля 2019 года за 3,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимостью бразильца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.