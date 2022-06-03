Москва, 3 июня, 2022, 22:42 — ИА Регнум. В рамках строительства скоростной автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань (М-12) до конца текущего года планируется завершить обход Владимира и приступить к возведению участка от ЦКАД (Центральная кольцевая автодорога) до бетонной дороги по Московской области. Об этом заявил на брифинге вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Cap.ru Обзорная схема трассы М-12

«Дальше мы будем продолжать эту дорогу до Екатеринбурга. Работы уже начаты: готовим территорию, проектирование, вынос сетей. И вэтом году мы расширим дорогу от Екатеринбурга до Челябинска, полностью сделаем четырёхполосную, с подъездами к городу до шести-восьми полос. И начали стройку до Тюмени. Это первый этап этой дороги», — продолжил вице-премьер.

В перспективе до 2027 года дорогу можно будет продлить до Омска, Новосибирска, Горно-Алтайска, выхода в Улан-Удэ, Читу и далее в Китай и Монголию. Строительство также будет вестись поэтапно — сначала обходы городов, а затем расширение дорог по мере увеличения трафика.

«Вообще у нас план построен на пятилетку, в которую входят все объекты, которые мы обязуемся построить», — заверил зампред правительства РФ. Он отметил, что основной ход данной автотрассы планируется завершить к 2023 году.

ИА REGNUM напоминает, возведение трассы М-12 от Москвы до Казани стало дороже на 30% от запланированного, говорил ранее глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Изначально стоимость строительства скоростной автотрассы оценивалась в 630 млрд рублей, но после прохождения Главгосэкспертизы проект может подорожать примерно на 190 млрд рублей. Как уточнил спикер, возросли затраты на транспортировку грузов, на разработку новых карьеров, на подвоз строительных материалов.

Читайте также: В «Автодоре» заявили о подорожании на треть трассы Москва — Казань