Ливерпуль, Великобритания, , 22:41 — REGNUM 30-летний фланговый нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане подтвердил, что в ближайшее время покинет английский клуб.

Садио Мане Екатерина Лаут

«60-70 процентов жителей Сенегала хотят, чтобы я ушел из «Ливерпуля»? Я сделаю, как они хотят. Скоро вы все узнаете», — цитирует Садио Мане итальянский журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что в подписании Садио Мане заинтересована мюнхенская «Бавария», готовая платить футболиста 20 миллионов евро за сезон.

В прошедшем сезоне Садио Мане принял участие в 51-м матче за «мерсисайдцев» во всех турнирах, в которых отметился 23-мя забитыми мячами и 3-мя результативными передачами.

За «Ливерпуль» Мане выступает с 1 июля 2016 года после перехода из «Саутгемптона» за 41,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.