Минск, , 22:36 — REGNUM Сегодня, 3 июня, в Нови-Саде (Сербия) на стадионе «Караджордже» сборная Белоруссии по футболу в матче первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА встретится со сборной Словакии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

Белоруссия: Павел Павлюченко, Руслан Хадаркевич, Сергей Политевич, Руслан Юденков, Глеб Шевченко, Евгений Яблонский, Валерий Бочеров, Роман Бегунов, Макс Эбонг, Иван Бахар, Владислав Климович.

Словакия: Марек Родак, Вернон Де Марко, Петер Пекарик, Милан Шкриниар, Любомир Шатка, Владимир Вайсс, Ондржей Дуда, Иван Шранц, Юрай Куцка, Станислав Лоботка, Ладисав Альмаси.

В группе со сборными Белоруссии и Словакии также находятся сборные Азербайджана и Казахстана, уже сыгравшие между собой сегодня. Тот матч завершился уверенной победой подопечных Магомеда Адиева со счетом 2:0.