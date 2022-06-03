Москва, 3 июня, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Решение американских властей передать Киеву четыре вертолёта Ми-17, которые были переданы Вашингтону Москвой для эксплуатации исключительно в Афганистане, вредят ситуации на Украине и репутации США. Об этом говорится в опубликованном 3 июня заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Mid.ru Мария Захарова

Российский дипломат напомнила, что применение этих вертолётов для эксплуатации исключительно в Афганистане «было юридически закреплено в соответствующем контракте и сертификате конечного пользователя». США, как видно, не стремятся выполнять своих обещаний, поскольку преследуют свою цель — «накачать оружием Киев».

«соответствуют национальным интересам и законодательству» , а вся их многомиллиардная военная помощь Киеву якобы носит оборонительный характер». Мария Захарова «Американцы, снова и снова выходя за рамки приличий, твердят нам, что их действия, а вся их многомиллиардная военная помощь Киеву якобы носит оборонительный характер».

Такая политика США, наглядно демонстрируя принцип «двойных стандартов», нарушает международное право и в конечном итоге способствует затягиванию конфликта на Украине. Ответственность за это лежит на Вашингтоне.