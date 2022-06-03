Рим, 3 июня, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Итальянское популистское «Движение 5 звезд» (входит в правящую коалицию) поддерживало и поддерживает введение экономических санкций против России, заявил 3 июня лидер партии, экс-премьер страны Джузеппе Конте.

Presidenza del Consiglio dei Ministri Джузеппе Конте

«Но не надо считать, что мы наносим России поражение этими санкциями», — отметил он.

По мнению Конте, необходим мирный диалог с возможностью для всех сторон «достойно» выйти из ситуации. Россия должна вывести войска с Украины, а Запад больше не должен поставлять в Киев оружие, полагает политик.

ВластиИталии в феврале-мае 2022 годапереправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.

В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, все чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия. Это соответствует общественным настроениям — согласно соцопросам, жители Италии выступают против продолжения поставок оружия в Киев и против прямого участия в военном конфликте. Премьер-министр Марио Драги считает, что нужно продолжать поставки, но одновременно с этим «вести диалог с Москвой».