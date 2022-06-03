Париж, 3 июня 2022, 22:31 — REGNUM Французским промышленным компаниям предписано ускорить производство вооружений, заявил 3 июня президент Франции Эммануэль Макрон.
«Я призвал наши промышленные корпорации ускорить производство вооружений для пополнения наших запасов и укрепления независимости страны», — цитирует телеканал BFM TV слова французского президента.
При этом Макрон вспомнил о ситуации на Украине и заявил, что Франция сыграет в ней роль страны-посредника.
«Я уверен, что роль Франции — быть державой-посредником», — заявил Макрон.
Читайте ранее в этом сюжете: Япония и США совместно создадут дроны поддержки истребителей — СМИ