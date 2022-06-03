Париж, 3 июня, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Французским промышленным компаниям предписано ускорить производство вооружений, заявил 3 июня президент Франции Эммануэль Макрон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

«Я призвал наши промышленные корпорации ускорить производство вооружений для пополнения наших запасов и укрепления независимости страны», — цитирует телеканал BFM TV слова французского президента.

При этом Макрон вспомнил о ситуации на Украине и заявил, что Франция сыграет в ней роль страны-посредника.

«Я уверен, что роль Франции — быть державой-посредником», — заявил Макрон.