Рим, , 22:27 — REGNUM После проведения парламентских выборов в Италии в стране не должно больше быть «широкой» правящей коалиции, объединяющей очень разные политические силы, заявил 3 мая лидер популистского «Движения 5 звезд», экс-премьер Джузеппе Конте.

Джузеппе Конте #G7Charlevoix

Популисты вошли в «широкую» коалицию с леволибералами и правыми в феврале 2021 года, но это объяснялось чрезвычайными для страны обстоятельствами и необходимостью обеспечить бесперебойную работу правительства, отметил он.

Очередные парламентские выборы в Италии должны пройти весной 2023 года. Ряд наблюдателей допускают, что из-за постоянных конфликтов внутри «широкой коалиции» (две правые партии, популисты и леволибералы) выборы пройдут раньше — осенью 2022 года.