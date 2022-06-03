Приштина, Сербия, 3 июня, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Полицейский патруль КПП Вермица в Косово 2 июня вечером в 23:40 по местному времени обнаружил группу подозрительных лиц, передвигавшихся с гор к шоссе.

David Stanley Бангладеш

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, пятеро направлялись к такси с албанскими номерами.

Полицейские задержали автомобиль. Подозрительные лица оказались гражданами Бангладеш, намеревавшимися эмигрировать в страны Западной Европы через Косово.

В отношении водителя такси было заведено уголовное дело, уроженцы Бангладеш будут депортированы.