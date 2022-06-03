Загреб, , 22:24 — REGNUM Сегодня, 3 июня, национальная сборная Хорватии в матче первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сыграет со сборной Австрии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Лука Модрич Fifa.com

Стартовые составы команд:

Хорватия: Ивица Ивушич, Дуйе Чалета-Цар, Марин Понграчич, Борна Соса, Йосип Юранович, Матео Ковачич, Марцело Брозович, Ловро Майер, Йосип Брекало, Андрей Крамарич.

Австрия: Хайнц Линднер, Гернот Траунер, Кевин Дансо, Максимилиан Вебер, Марсель Забитцер, Андреас Вайман, Конрад Лаймер, Штефан Ляйнер, Ксавер Шлагер, Марко Арнаутович, Карим Онисиво.

Бригада арбитров (Англия): Крис Кавана | Даниэл Кук | Нил Дэвис | Крэйг Поусон | Даниэль Робатан.