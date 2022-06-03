Лампедуза , Италия, 3 июня, 2022, 22:22 — ИА Регнум. В случае наступления масштабного продовольственного кризиса Италию ждет рост числа пребывающих в страну нелегальных мигрантов, заявила 3 июня глава МВД Лучана Ламорджезе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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С начала 2022 года число мигрантов, прибывших в Италию, уже превысило 20 тысяч, что на 30% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Как и другие страны, в которые направятся мигранты из Северной Африки, Италия озабочена ситуацией, добавила Ламорджезе.