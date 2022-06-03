В Словакии 50 человек пострадали в столкновении локомотива с поездом
Братислава, 3 июня, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Локомотив технической помощи столкнулся с пассажирским поездом на северо-западе Словакии, сообщает 3 июня ТА3 со ссылкой на местное управление полиции.
Jadrogc
Железная дорога
На данный момент известно о 50 пострадавших.
«Локомотив на большой скорости наехал на стоявший пассажирский поезд, которому должен был оказать техническую помощь. Это произошло на трассе между станциями Врутки и Варин возле краевого центра Жилина на северо-западе Словакии. По предварительным данным, ранены до 50 человек», — указано в сообщении.
Железнодорожное сообщение в этом районе временно остановлено.
Причины аварии пока не выяснены.