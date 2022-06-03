Брюссель, 3 июня, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Сегодня, 3 июня, в Брюсселе на «Стадионе короля Бодуэна» сборная Бельгии по футболу в матче первого тура групповой стадии Лиги наций УЕФА встретится с национальной командой из Нидерландов. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

(сс) Дмитрий Садовников / soccer.ru Эден Азар

Стартовые составы команд:

Бельгия: Симон Миньоле, Тоби Алдервейрелд, Дедрик Бойата, Ян Вертонген, Аксель Витсель, Кевин де Брёйне, Тома Менье, Ханс Ванакен, Тимоти Кастань, Эден Азар, Ромелу Лукаку (Леандро Троссард, 27’).

Нидерланды: Яспер Силлессен, Натан Аке, Юрриен Тимбер, Вирджил ван Дейк, Дэйли Блинд, Дензел Думфрис, Френки де Йонг, Дэви Классен, Стивен Бергейс, Стевен Бергвейн, Мемфис Депай.

Бригада арбитров (Испания): Хосе Мария Санчес Мартинес | Рауль Мартинес | Иньиго Прието | Сезар Сото Градо | Игнасио Иглесиас Вильянуэва.