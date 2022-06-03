Иркутск, , 22:15 — REGNUM Вице-премьер России Александр Новак и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провели рабочее совещание по вопросам газификации региона. Основной темой обсуждения стала газификация городов Усть-Кут и Братск при участии нефтегазовых компаний.

Совещание по газификации Иркутской области пресс-служба правительства России

Помимо разработки первой полномасштабной программы газификации Иркутской области на период 2022–2025 годов при участии ПАО «Газпром», ведутся переговоры с нефтегазовыми компаниями об источниках газоснабжения для городов Братск и Усть-Кут.

В частности, принято решение об использовании ресурсной базы ООО «Иркутская нефтяная компания» и подведении газопровода, а также строительстве инфраструктуры силами «Газпрома». В дальнейшем договоренности будут закреплены трехсторонним соглашением, которое также будет регламентировать сроки и объемы поставок газа.

По итогам встречи Новак поручил подготовить проект соглашения по газификации Братска с участием ПАО «Газпром» и ПАО «НК «Роснефть». В этом случае ресурсной базой будет Братское газоконденсатное месторождение.

Вице-премьер подчеркнул, что газификация Иркутской области имеет большое значение для экономики — появятся новые производства, рабочие места, а также улучшится экологическая ситуация.

ИА REGNUM напоминает, ранее газификация региона обсуждалась губернатором в апреле текущего года в Санкт-Петербурге с руководством ПАО «Газпром». С заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым обсудили актуализацию Программы развития газоснабжения и газификации области до 2025 года. Проектная работа предполагает увеличение инвестиций в газификацию области до 22 млрд рублей. Это на один миллиард рублей больше по сравнению с действующей редакцией.

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