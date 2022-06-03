Скопье, 3 июня, 2022, 22:20 — ИА Регнум. В Северной Македонии за последние трое суток в результате обследования 1124 образцов выявили 72 новых случаев заражения коронавирусом, из них 20 — повторные. Также в стране зарегистрировали 54 случая выздоровления. Об этом 3 июня сообщили в министерстве здравоохранения республики.

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В министерстве уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 312 157 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9309, 302 344 пациента выздоровели. За сутки зарегистрировали два летальных исхода COVID-19.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 504. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил о том, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в республике отменили все коронавирусные ограничения.