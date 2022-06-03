Сен-Дени, Франция, , 22:12 — REGNUM Сегодня, 3 июня, в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» национальная сборная Франции по футболу в матче первого тура группового этапа Лиги Наций УЕФА сыграет со сборной Дании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Килиан Мбаппе Instagram.com k.mbappe

На матч назначена немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цваером. Ассистенты главного судьи — Штефан Шлупп и Марко Ахмюллер.

Стартовые составы команд:

Франция: Уго Льорис, Рафаэл Варан, Жюль Кунде, Тео Эрнандес, Люка Эрнандес, Н’Голо Канте, Орельен Тчуамени, Антуан Гризманн, Кингсли Коман, Килиан Мбаппе, Карим Бензема.

Дания: Каспер Шмейхель, Йоаким Андерсен, Янник Вестергор, Виктор Нельссон, Йоаким Мэле, Томас Делейни, Даниэль Васс, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Кристиан Эриксен, Андрес Сков Ольсен, Каспер Дольберг.