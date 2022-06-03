Москва, , 22:20 — REGNUM Популярный блогер Даня Милохин сообщил о своём переезде из России в Казахстан. Об этом написал портал StarHit 3 июня.

Даня Милохин Скриншот с YouTube

«У меня есть планы покорить мир. Где жить в это время — нет никакой разницы. Конечно, приятнее жить там, где ты родился, где ты знаешь всё, но, чтобы покорить весь мир, нужно побывать в нём», — рассказал блогер. Также Милохин добавил, что собирался уехать из России ещё весной 2022 года, но был занят съёмками в сериале.

Напомним, что с конца февраля 2022 года Россию покинул целый ряд артистов. Так, за пределами родной страны оказались Алла Пугачёва, Максим Галкин, Семён Слепаков, Андрей Макаревич и многие другие знаменитости.

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