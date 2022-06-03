Москва, , 22:03 — REGNUM Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) выпустил новый сингл под названием AUSHPANA. Премьера работы состоялась на всех музыкальных площадках 3 июня.

Баста Кадр из интервью для RTVI

На опубликованной композиции артист рассказывает о молодёжи из неблагополучных семей, вынужденной зарабатывать деньги нелегальными методами. Ожидается, что AUSHPANA войдёт в будущий полноформатный проект Басты.

Напомним, что 18 июня Баста даст большой сольный концерт в Москве. Крупнейшее в карьере рэпера выступление пройдёт на стадионе «Лужники».

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