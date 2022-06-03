Москва, 3 июня, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) выпустил новый сингл под названием AUSHPANA. Премьера работы состоялась на всех музыкальных площадках 3 июня.

Кадр из интервью для RTVI Баста

На опубликованной композиции артист рассказывает о молодёжи из неблагополучных семей, вынужденной зарабатывать деньги нелегальными методами. Ожидается, что AUSHPANA войдёт в будущий полноформатный проект Басты.

Напомним, что 18 июня Баста даст большой сольный концерт в Москве. Крупнейшее в карьере рэпера выступление пройдёт на стадионе «Лужники».