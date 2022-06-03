Нижний Новгород, 3 июня, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Утром 3 июня в историческом центре Нижнего Новгорода прохожие обнаружили открытую коробку с пчелами. Насекомых спасли, но они успели покусать двух человек. Об этом сообщили нижегородские СМИ.

Цитата из м∕ф «Винни-Пух». Реж. Фёдор Хитрук. 1969. СССР Пчелиный улей

Открытую коробку с огромным количеством пчел нашли прохожие сегодня на улице Рождественской. На место прибыли экстренные службы.

«Все пчелы живы и здоровы, вывезены к месту прописки. Пострадал только управляющий одного из ресторанов на Рождественской и наш замечательный официант Саша. Но пара укусов в молодом возрасте даже полезны», — написал в социальной сети нижегородский ресторатор Александр Котюсов.