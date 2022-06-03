Москва, , 21:56 — REGNUM Главным препятствием для вывоза зерна через морские порты Украины стала сама Украина, заявил 3 июня президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Он пояснил, что Россия не намерена препятствовать вывозу украинского зерна.

«Пожалуйста, можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины, прежде всего Черноморского бассейна — Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подходы к порту — это Украина заминировала.

Я уже много раз говорил всем нашим коллегам: пусть они разминируют, и, пожалуйста, пускай корабли, гружённые зерном, выходят из портов. Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем в международные воды. Нет никаких проблем, пожалуйста.

Они должны разминировать и поднять со дна Чёрного моря корабли, которые были специально затоплены, для того чтобы затруднить вход в эти порты на юге Украины. Мы готовы это сделать, мы не будем пользоваться ситуацией разминирования, для того чтобы предпринять какие-то атаки с моря, я об этом уже сказал», — сказал Владимир Путин.

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