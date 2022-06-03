Москва, 3 июня, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Главным препятствием для вывоза зерна через морские порты Украины стала сама Украина, заявил 3 июня президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Он пояснил, что Россия не намерена препятствовать вывозу украинского зерна.

«Пожалуйста, можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины, прежде всего Черноморского бассейна — Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подходы к порту — это Украина заминировала.

Я уже много раз говорил всем нашим коллегам: пусть они разминируют, и, пожалуйста, пускай корабли, гружённые зерном, выходят из портов. Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем в международные воды. Нет никаких проблем, пожалуйста.

Они должны разминировать и поднять со дна Чёрного моря корабли, которые были специально затоплены, для того чтобы затруднить вход в эти порты на юге Украины. Мы готовы это сделать, мы не будем пользоваться ситуацией разминирования, для того чтобы предпринять какие-то атаки с моря, я об этом уже сказал», — сказал Владимир Путин.