Нижний Новгород, 3 июня, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Около 21 тысячи нижегородцев могут ограничить в выезде на отдых из-за долгов за воду. Общая сумма задолженности составляет 83 миллиона рублей. Об э том сообщили нижегородские СМИ 3 июня.

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Документы на злостных неплательщиков сейчас находятся на исполнении Федеральной службы судебных приставов. При неуплате долга они «могут вынести постановление о временном ограничении на выезд».

«Таким образом, нижегородцам, выезжающим за пределы РФ, необходимо заблаговременно оплатить имеющуюся задолженность за коммунальные услуги», — цитирует начальника управления по работе с дебиторской задолженностью Центра по работе с абонентами Оксану Коновалову портал NewsNN.