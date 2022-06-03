Москва, 3 июня 2022, 21:56 — REGNUM Шесть фамилий добавлены Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих в России функции иностранного агента.
Реестр пополнили, в частности, журналисты Олег Кашин (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и Алексей Пивоваров (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).
Кроме того, Минюст РФ добавил Евгения Чичваркина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в список физлиц, выполняющих в России функции иноагента.
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