Москва, 3 июня 2022, 21:56 — REGNUM Шесть фамилий добавлены Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих в России функции иностранного агента.

«Голос» (СМИ — иностранный агент) регулярно попадался на использовании непроверенной информации
«Голос» (СМИ — иностранный агент) регулярно попадался на использовании непроверенной информации
State.gov

Реестр пополнили, в частности, журналисты Олег Кашин (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и Алексей Пивоваров (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Кроме того, Минюст РФ добавил Евгения Чичваркина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в список физлиц, выполняющих в России функции иноагента.

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