Москва, 3 июня, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Шесть фамилий добавлены Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих в России функции иностранного агента.

State.gov «Голос» (СМИ — иностранный агент) регулярно попадался на использовании непроверенной информации

Реестр пополнили, в частности, журналисты Олег Кашин (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и Алексей Пивоваров (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Кроме того, Минюст РФ добавил Евгения Чичваркина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в список физлиц, выполняющих в России функции иноагента.