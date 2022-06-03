Женева, Швейцария, 3 июня, 2022, 21:55 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 486 278 новых случаев заражения коронавирусом, скончались по меньшей мере 1380 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 3 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Уточняется, что за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже528 816 317 носителей вируса, подтверждено 6 294 969 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 633 171 выявленном инфицированном и 1437 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.