Баткен, Киргизия, , 21:53 — REGNUM После произошедшего сегодня, 3 июля, вооружённого конфликта между киргизскими и таджикскими пограничниками в Баткенской области состоялись две встречи пограничных представителей Киргизии и Таджикистана.

В Киргизии Иван Шилов © ИА REGNUM

По итогам переговоров стороны договорились отвести в пункты постоянной дислокации дополнительные силы и военную технику, прибывшие на киргизско-таджикскую границу в качестве усиления, и произвести замену пограничных нарядов в двустороннем порядке.

Также достигнуты договорённости о запрете на отправку пограничных нарядов на господствующие высоты и о демонтаже инженерных сооружений.

Отвод дополнительных сил и средств от линии совместной границы будут контролировать начальники пограничных застав Киргизии и Таджикистана.

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