Нижний Новгород, 3 июня, 2022, 21:51 — ИА Регнум. В полицию обратилась жительница Нижнего Новгорода, которая перевела мошенникам около 2,6 млн рублей. Об этом сообщает управление МВД по нижегородской области сегодня, 3 июня.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

По словам 56-летней женщины, ей позвонил неизвестный, который представился работником службы безопасности банка, после чего перевел звонок на якобы сотрудника правоохранительных органов.

Злоумышленник убедил пострадавшую, что во избежание несанкционированного списания средств с банковского счёта, она должна оформить потребительский кредит, снять имеющиеся деньги с банковской карты и перевести их на «безопасный счёт».

Нижегородка поверила словам звонившего и выполнила все инструкции, лишившись в итоге крупной суммы.

Аналогичные случаи произошли с 31-летней жительницей столицы Приволжья, которая несколько дней общалась с мошенниками, после чего взяла кредит и перевела им 1,3 млн рублей, а также с 28-летним нижегородцем, отдавшим «лжебанкирам» 700 тысяч рублей.