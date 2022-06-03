Лос-Анджелес, США, , 21:44 — REGNUM Американский исполнитель Фаррелл Уильямс прокомментировал пост пользователя Twitter с ником javroar. Об этом 3 июня пишет портал SRSLY.

Фаррелл Уильямс Цитата из клипа Фаррелла Уильямса

В публикации javroar пожаловался, что «ни одна песня не раздражала его так, как Happy Фаррелла Уильямса». На это музыкант ответила, что чувствует то же самое. Неизвестно, пошутил ли исполнитель или написал это всерьёз.

ИА REGNUM напоминает, что Фаррелл Уильямс представил песню Happy в 2013 году. Трек сразу стал хитом и даже был номинирован на «Оскар» как саундтрек к мультфильму «Гадкий я 2».

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