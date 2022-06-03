Лос-Анджелес, США, 3 июня, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Американский исполнитель Фаррелл Уильямс прокомментировал пост пользователя Twitter с ником javroar. Об этом 3 июня пишет портал SRSLY.

Цитата из клипа Фаррелла Уильямса Фаррелл Уильямс

В публикации javroar пожаловался, что «ни одна песня не раздражала его так, как Happy Фаррелла Уильямса». На это музыкант ответила, что чувствует то же самое. Неизвестно, пошутил ли исполнитель или написал это всерьёз.

ИА REGNUM напоминает, что Фаррелл Уильямс представил песню Happy в 2013 году. Трек сразу стал хитом и даже был номинирован на «Оскар» как саундтрек к мультфильму «Гадкий я 2».