Москва, , 21:43 — REGNUM Россия заинтересована в продовольственной безопасности и самодостаточности Украины, так как это отвечает нашим национальным интересам, заявили 3 июня в МИД РФ.

Зерно M.government.ru

Отмечено, что в таком случае будет снижена миграционная проблема.

«Россия заинтересована, чтобы Украина так же, как и ДНР, и ЛНР, оставалась самодостаточным государством с точки зрения продовольственной безопасности. Это отвечает национальным интересам России, а также способствует снижению миграционной нагрузки на нашу страну», — указано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Предпринимаем для этого необходимые усилия. На освобожденных территориях началась посевная кампания, осуществляются восстановительные мероприятия, в том числе сельскохозяйственной инфраструктуры», — уточняет МИД России.

При этом поясняется, что в Донбасс и на освобождённые от укронацистов территории доставляются посевные материалы и ГСМ, а сельхозугодья разминируются российскими сапёрами.

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