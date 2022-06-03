Нижний Новгород, 3 июня, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Новым министром информационных технологий Нижегородской области стал Александр Синелобов. Об этом сообщили в региональном правительстве сегодня, 3 июня.

Orenburg-gov.ru Назначение

Ранее он занимал должность операционного директора нижегородского филиала «Ростелекома».

Выбрали Синелобова по итогам конкурсных процедур в рамках программы «Команда правительства». На конкурс было подано 79 заявок от кандидатов из 17 регионов России.

Нижегородские власти отмечают, что новый глава IT-ведомства должен будет вплотную заняться не только реформой и развитием сферы компьютерных технологий и цифровизацией бизнес-процессов, но также заняться поддержкой процессов импортозамещения в IT-сфере и обеспечить кибербезопасность цифровых сервисов в регионе.

Напомним, что ранее пост министра информационных технологий Нижегородской области занимал Сергей Ефимов. Он ушёл с должности в январе 2022 года, уволившись по собственному желанию.