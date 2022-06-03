Бишкек, , 21:33 — REGNUM В Киргизии энергетические компании имеют задолженности по кредитам на сумму свыше $1 млрд (61,7 млрд рублей). Об этом заявила президент «Юнисон Групп» Нурзат Абдырасулова на заседании круглого стола «Развитие энергосектора через возобновляемые источники энергии».

«В миром рейтинге по использовании энергии мы на 15 месте. Для маленькой страны, где нет промышленности быть это значит расточительство», — подчёркивает она.

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По словам Абдырасуловой, в стране постоянно растёт потребление электроэнергии — в среднем, на 10% в год, но при этом тарифы на неё не увеличивают.

«Новых мощностей нет. Зато имеется большой износ энергооборудования — его много осталось ещё со времён Советского Союза», — сказала она.

Также глава «Юнисон Групп» отмечает, что власти Киргизии должны уделять больше внимания не только увеличению производства электроэнергии, но и внедрению энергоэффективных технологий.

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