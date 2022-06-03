Бишкек, 3 июня, 2022, 21:31 — ИА Регнум. За первые четыре месяца 2022 года в Киргизии зафиксировали 7 495 случаев заражения ветряной оспой. Об этом сообщили в департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава республики.

Оспа

В сравнении с аналогичным периодом 2021 года заболеваемость увеличилась в 7,7 раза — в январе–апреле прошлого года в стране зарегистрировано лишь 972 случая заражения ветрянкой.

В ведомстве отмечают, что наиболее часто ветряной оспой традиционно болеют дети в возрасте младше 14 лет.

Напомним, что ветряная оспа — это острая вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем от человека к человеку. Характеризуется высокой заразностью и появлением на коже и слизистых оболочках сыпи в виде мелких пузырьков.

Возбудителем ветряной оспы является вирус Varicella zoster, относящийся к семейству герпетических вирусов. Во внешней среде вирус неустойчив и быстро погибает.