Москва, , 21:30 — REGNUM Протест заявлен послу Шри-Ланки в Москве Джаните Абейвикреме Лиянаге в связи с задержанием российского самолёта, сообщили 3 июня в пресс-службе МИД РФ.

МИД России Mid.ru

Протест заявлен «в связи с безосновательным решением судебных властей Шри-Ланки о задержании 2 июня в международном аэропорту Бандаранаике рейсового самолёта «Аэрофлота», который должен был вылететь в Москву.

Российское внешнеполитическое ведомство призывает ланкийскую сторону побыстрее урегулировать эту проблему, чтобы она не отразилась на дружественных двусторонних отношениях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, задержание российского самолёта произошло из-за жалобы ирландской лизинговой компании Celestial Aviation Trading &.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Шри-Ланки задержали самолет «Аэрофлота» до 16 июня