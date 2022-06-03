Москва, 3 июня, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Протест заявлен послу Шри-Ланки в Москве Джаните Абейвикреме Лиянаге в связи с задержанием российского самолёта, сообщили 3 июня в пресс-службе МИД РФ.

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Протест заявлен «в связи с безосновательным решением судебных властей Шри-Ланки о задержании 2 июня в международном аэропорту Бандаранаике рейсового самолёта «Аэрофлота», который должен был вылететь в Москву.

Российское внешнеполитическое ведомство призывает ланкийскую сторону побыстрее урегулировать эту проблему, чтобы она не отразилась на дружественных двусторонних отношениях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, задержание российского самолёта произошло из-за жалобы ирландской лизинговой компании Celestial Aviation Trading &.