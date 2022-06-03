Бишкек, , 21:27 — REGNUM Задержанного по подозрению в коррупции в особо крупном размере министра здравоохранения Киргизии Алымкадыра Бейшеналиева пока не планируют увольнять с занимаемого поста. Об этом заявил вице-премьер-министр Эдиль Байсалов на совещании в центральном аппарате Минздрава.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Некорректно принимать сейчас какие-либо решения, потому что, насколько мы знаем, в отношении Бейшеналиева ещё не избрали меру пресечения. Поэтому пока рано говорить о кадровых решениях в его отношении», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

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Также Байсалов сообщил, что исполнение обязанностей министра здравоохранения ни на кого не переложили.

«Заместители министра пока тоже продолжают работать на своих постах, но в их отношении скоро будут приняты соответствующие решения — их снимут с должности», — подытожил вице-премьер.

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