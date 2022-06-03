Бишкек, 3 июня, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Солнечную и ветровую электростанции планируют построить в Киргизии до конца текущего года. Об этом заявила президент Ассоциации возобновляемых источников энергии Кундуз Куйбашева на заседании тематического круглого стола сегодня, 3 июня.

John_Straka Ветряк

«Последние два года есть поддержка сферы возобновляемых источников энергии со стороны государства — в виде освобождения от налога на добавленную стоимость и по налогу на прибыль. Также сейчас рассматривается проект закона о ВИЭ», — отметила она.

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По словам главы ассоциации, сейчас на возобновляемые источники энергии приходится лишь 1% от общего объёма производимого в республике электричества. (Кундуз Куйбашева не учитывает в подсчетах действующие в Киргизии гидроэлектростанции, на долю которых приходится более половины генерации в стране — прим ИА REGNUM)

«У Киргизии низкие рейтинги энергоэффективности — данные международных исследований подтверждают нерациональное расходование ресурсов в стране», — констатировала Куйбашева.

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