Лос-Анджелес, США, , 21:23 — REGNUM Телеведущий Джимми Киммел может покинуть шоу «Джимми Киммел в прямом эфире». Об этом он рассказал в интервью Variety 3 июня.

Джимми Киммел Цитата из шоу «Джимми Киммел в прямом эфире»

По словам Киммела, в 2023 году у него истекает контракт с телеканалом ABC — он обдумывает, хочет ли и дальше продолжать вести шоу. «Хотел бы я знать что я собираюсь делать. У меня бывают моменты, когда я говорю: «Я больше не могу этого делать». Но у меня бывают моменты, когда я думаю: «Что я буду делать со своей жизнью, если я больше не буду этим заниматься?» Это очень сложная вещь», — признался Киммел.

ИА REGNUM напоминает, что первый выпуск шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» вышел ещё в 2003 году на телеканале ABC. Джимми Киммел является не только ведущим, но и автором программы.

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