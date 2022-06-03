Москва, , 21:41 — REGNUM Грузинский и российский журналист Отар Кушанашвили заявил, что певец Валерий Меладзе жалуется на безработицу. Об этом сообщил портал CT News 3 июня.

Валерий Меладзе Okras

«‎Теперь карьера Меладзе напоминает след от камня, рухнувшего в темную воду. Валера, который лучше всех пел о любви, сидит дома и говорит: «Работы нет и, скорее всего, не будет. Вернусь в первую профессию». Когда услышал его голос в телефоне, чуть не расплакался»‎, — признался Кушанашвили. Также журналист добавил, что ему всегда импонировал Меладзе, поэтому в сложившейся ситуации он старается всячески поддерживать музыканта.

Ранее Валерий Меладзе объявил об уходе из шоу-бизнеса. По словам певца, он планирует вернуться к научной деятельности и посвятить себя исследованиям в сфере очистке воды.