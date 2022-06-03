Лос-Анджелес, США, 3 июня, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Американская модель и бизнесвумен Ким Кардашьян прокомментировала свой выход на благотворительный вечер Met Gala в оригинальном платье певицы Мэрилин Монро. Об этом 3 июня пишет Page Six.

Скриншот из шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян

Как отмечает издание, Кардашьян считает, что её кардинальное похудение ради выхода в платье того стоило. «Для меня это было как: «Хорошо, Кристиан Бэйл может сделать это для роли в кино, и это приемлемо. Даже Рене Зеллвегер набрала вес для роли. Мне все равно», — объяснила модель, добавив, что она «не сделала ничего нездорового».

ИА REGNUM напоминает, что Ким Кардашьян ради того, чтобы надеть платье Мэрилин Монро, похудела на семь килограммов за 21 день. Однако, позже выяснилось, что модели не удалось застегнуть наряд в области бёдер, из-за чего платье было закреплено в этой области завязками и было закрыто меховым манто.