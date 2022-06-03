Москва, 3 июня, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Ухудшение ситуации в мировой экономике никак не связано с военной операцией России на Донбассе, заявил 3 июня президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Такое положение, отметил он, сложилось из-за цепочки решений Запада.

Путин напомнил, что «европейцы не прислушались к нашим настоятельным просьбам сохранить долгосрочные контракты на поставку того же природного газа в европейские страны, начали их тоже прикрывать… Но это имело своё значение негативное для европейского энергетического рынка: цены поползли вверх. Россия здесь абсолютно ни при чём».

«Но как только цены на газ, скажем, поползли наверх, сразу же увеличились цены на удобрения, потому что часть этих удобрений производится в том числе за счёт газа. Всё взаимосвязано между собой. Как только поползли цены на удобрения, многие предприятия, в том числе в европейских странах, стали нерентабельными, начали закрываться вообще — и объём удобрений на мировом рынке резко упал, а цены, соответственно, выросли, причём цены выросли драматично, можно сказать, совершенно неожидаемо для многих европейских политиков», — пояснил Владимир Путин.

«Но мы об этом предупреждали, и это вообще никак не связано ни с какой военной операцией России на Донбассе, не имеет к этому вообще никакого отношения», — подчеркнул президент России.